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КХЛ

Сегодня, 11:15

Никишин, Радулов и Яшкин номинанты на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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КХЛ представляет номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23.

По итогам опроса в тройку лучших попали Дмитрий Яшкин и Александр Никишин из СКА, Александр Радулов из «Ак Барса».

Защитник Никишин провел за СКА 65 матчей в регулярке и 55 (11+44) очков. Он стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата, переписал рекорды результативности для российских игроков обороны.

Нападающий «Ак Барса» Радулов в регулярном чемпионате сыграл 62 матча и набрал 57 (25+32) очков. По итогам регулярки он стал третьим бомбардиром во всей лиге.

Форвард СКА Яшкин провел за команду 67 матчей, набрал 62 (40+22) очка. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 18 мая 2023 года.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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