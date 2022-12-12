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12 декабря, 17:10

Никишин рассказал о своем первом знакомстве с главным тренером СКА Романом Ротенбергом

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник СКА и сборной России Александр Никишин рассказал о своем первом знакомстве с главным тренером клуба из Санкт-Петербурга Романом Ротенбергом.

«Впервые нормально поговорили с ним в раздевалке, когда играли на турнирах «3 х 3» перед началом сезона. А до этого не пересекались как тренер и игрок. Были знакомы только заочно», — заявил Никишин в интервью RT.

По словам хоккеиста, требования Ротенберга не отличаются от тех, что были в «Спартаке».

«Они везде примерно одинаковые: нужно стараться забивать и побеждать. Делать это через работу на льду. В принципе, все тренеры это требуют. Просто одни скромнее доносят мысль, а другие — пожестче. У всех разный подход, а цель одна», — добавил Никишин.

Александр Никишин перешел в СКА из «Спартака» в результате обмена в июле 2022 года. В обмен на Никишина красно-белые получили защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова. Также СКА передал «Спартаку» права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1085221-nikishin-rotenberg-ska-hokkei
ХК СКА
Роман Ротенберг
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