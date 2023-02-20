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Сегодня, 17:35

Никишин стал новым рекордсмен СКА среди защитников по количеству набранных очков за один сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА 19 февраля в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ победил «Трактор» со счетом 4:1.

Защитник Александр Никишин стал новым рекордсмен СКА среди защитников по количеству набранных очков за один сезон.

После отчетной встречи на его счету стало 52 (11+41) балла в 63 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Даллмэну, который установил его в сезоне-2012/13. Тогда он набрал 38 (15+23) очков в 52 играх регулярки и 13 (4+9) баллов в 15 матчах плей-офф.

Стоит отметить, что только Даллмэн и Никишин среди игроков обороны СКА достигали отметки в 50 очков за сезон, а также то, что они оба свои достижения установили в дебютных чемпионатах за армейцев.

СКА одержал 28 победу в 33 домашнем матче регулярного чемпионата — это новый рекорд КХЛ. Ранее лучший результат по победам на своей площадке в регулярках принадлежал ЦСКА — 27 выигрышей в 31 домашней встрече в гладком чемпионате-2018/19.

К тому же вчерашняя победа стала 24-й в основное время, что также является новым рекордом лиги. По 23 раза в основное время побеждали в домашних встречах регулярного чемпионата «Локомотив» (сезон 2015/16 в 30 матчах), СКА (сезон-2016/17 в 30 матчах) и ЦСКА (сезон-2016/17 в 30 матчах).

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-traktor-tsifry-matcha-7/
Кевин Даллмэн
ХК СКА
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