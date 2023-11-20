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20 ноября, 23:22

Никишин заявил, что у СКА была уверенность в победе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан СКА Александр Никишин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ против ЦСКА, завершившегося со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

«Мы отлично провели первый период — у нас хорошо это получается в последних играх. Во втором пришлось очень много обороняться, были удаления. Ребята просто красавцы, дотерпели и отработали на команду. Все ловили на себя шайбу, старались, подстраховывали друг-друга, поэтому удалось отстоять меньшинство. В третьем периоде старались оставаться в зоне соперника, параллельно играя по заданию: создавать опасные моменты, но и не пропускать. В последних матчах мы пропускали на последних секундах, не знаю, с чем это связано. Сегодня у нас была уверенность в победе, мы поддерживали друг друга и смогли сыграть отлично. Последние пять игр нам давались очень тяжело, но мы всегда стараемся играть на максимум. Мы намерены побеждать, будем серьезно готовиться к каждому сопернику», — приводит слова Никишина Metaratings.ru.

СКА одержал шестую победу подряд и идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции (38 очков). ЦСКА идет следом с 36 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikishin-segodnya-u-ska-byla-uverennost-v-pobede-my-otlichno-sygrali-s-cska-307627/
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Александр Никишин
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