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Сегодня, 14:41

Дыняк: «При Гатиятулине можем не стесняться и спрашивать что угодно»

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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал, что изменилось в команде с приходом тренера Анвара Гатиятулина и назвал его отличия от предыдущих специалистов.

«Каждый тренер приносит что-то свое, но с Анваром Рафаиловичем мы уделяем очень много внимания деталям как в атаке, так и в обороне. У нас достаточно открытый тренерский штаб: мы можем не стесняться и спрашивать что угодно, просить помощи. Эти моменты очень важны. Чем он отличается от предыдущих тренеров? Некорректно сравнивать тренерскую работу и говорить о каких-то плюсах и минусах. Анвар Рафаилович просит нас играть с шайбой, вступать в борьбу, не откатываться. Тренеры ставят быстрый комбинационный хоккей», — цитировал Дыняка Metaratings.ru.

27-летний Дыняк в текущем регулярном чемпионате КХЛ сыграл в 17 матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
ХК Ак Барс

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