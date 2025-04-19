Дыняк: «Динамо» забило свои голы, а «Ак Барс» нет — все закономерно»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от московского «Динамо» (2:3) в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ отметил, что не стоит никак обращать внимание на преимущество по времени в атаке.

«Это неважно, мы имеем то, что имеем — проиграли этот матч. Понятно, что моменты были, но мы их не реализовали. Отмененный гол? Никак не сказался на настрое, продолжали работать и создавать моменты. Они забили свои голы, а мы нет — все закономерно», — цитирует пресс-служба лиги Дыняка.

Счет в серии равный — 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье, 20 апреля, в Москве. Начало игры — 19:00 по московскому времени.