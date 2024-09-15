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Дыняк — об отмененном голе: «Шучу, что Кателевскому надо руки отрубить»

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Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал свой незасчитанный гол в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:0).

— Сразу понял, что твой гол отменят?

— Дайте мне порадоваться, сколько я не забивал в регулярке. Шучу, что Димке Кателевскому руки отрубить надо, чтоб в ворота не въезжал. Судья нам сказал, что гол был после свистка. Раз он так сказал, то так и есть, — цитирует Дыняка «РБ Спорт».

«Ак Барс» (4 очка) поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (2) потерпел третье поражение подряд и идет предпоследним на «Востоке».

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Никита Дыняк

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