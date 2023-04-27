Дыняк — о победе над ЦСКА: «Каждый хоккеист в команде понимает ответственность»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в шестом матче серии финала Кубка Гагарина.

— Сложно поддерживать дисциплину в игре, когда волнение перехлестывает и нет права на шаг назад?

— Каждый хоккеист в нашей команде понимает всю ответственность. Поэтому все держат себя в руках.

— В чем «Ак Барс» сегодня переиграл ЦСКА?

— Была хорошая боевая игра с обеих сторон. Больше нечего добавить.

— Как тренеры настраивали вас при счете 1-3 в серии?

— Все происходит в рабочей обстановке. Тренеры подсказывают, как нам играть. Разбираем видео, смотрим, анализируем, делаем определенные выводы.

— Можете озвучить несколько штрихов, которые вы поменяли после четвертого матча?

— Давайте это останется в команде.

— Важно, что седьмой матч пройдет в Казани?

— Да. Это большая ответственность для нас.

«Ак Барс» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой и решающий матч пройдет 29 апреля в Казани.