Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:19

Никита Дыняк заявил, что «Ак Барс» никогда не был середнячком

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил уровень нынешнего состава казанской команды.

«Ак Барс» никогда не был середнячком, в каком бы составе мы ни играли. Наш клуб — это бренд, команда великих достижений. Все игроки, приходящие в систему «Ак Барса», прекрасно осознают ответственность, которая на них накладывается», — приводит слова Дыняка Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ «Ак Барс» в 18 матчах набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
ХК Ак Барс
Никита Дыняк

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Исполнительный директор от России в МВФ указал на его запредельную политизацию
Роскачество обнаружило клещей в пуховых подушках 12 брендов
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Лавров удивился поставкам турецких вооружений на Украину
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Тимму могут выгнать из сборной Латвии. Новые неприятности мужа Седоковой
Сегодня
Вчера
Неделя