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Сегодня, 16:50

Никита Филатов рассказал, почему решил завершить карьеру

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ Никита Филатов рассказал, что у него были мысли вернуться в хоккей после завершения игровой карьеры.

«Кажется, что это было давно! Спустя два года после завершения карьеры появлялись мимолетные мысли по поводу того, чтобы вернуться в хоккей. В ВХЛ, например, были предложения, и из чемпионата Казахстана... Сейчас много времени и событий произошло в жизни. Особенно в последние два-три года все очень насыщенно у меня.

Плана на жизнь после хоккея не было. Все произошло спонтанно. Я не ожидал, что не получу предложения — контракт, на который тогда рассчитывал. Основной причиной завершения карьеры было то, что у меня должен был родиться первый ребенок.

Официальное предложение по контракту было где-то ближе к концу декабря — от двух команд ВХЛ. Скажем так, очень большая сумма по меркам «вышки», но раза в четыре меньше, чем мой последний контракт в КХЛ. Потом было предложение съездить на просмотр в КХЛ, но это уже не совсем состыковывалось, так как прошел запал», — цитирует экс-хоккеиста «РБ Спорт».

Филатов завершил карьеру в июне 2020 года, его последней командой стал «Салават Юлаев». Также нападающий выступал за ЦСКА, «Югру», «Торпедо», «Адмирал», московское «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак», а в НХЛ — за «Коламбус» и «Оттаву». Сейчас бывший игрок работает генеральным менеджером клуба НМХЛ «Полет» из Рыбинска.

Источник: РБ Спорт
Никита Филатов
Хоккей
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