Никита Филатов: «Ротенбергу сообщили, что в случае поражений от «Динамо» и «Локомотива» его ждет отставка»

Бывший хоккеист Никита Филатов в своем Telegram-канале поделился инсайдом о будущем главного тренера СКА Романа Ротенберга.

По информации Филатова, перед матчами FONBET чемпионата КХЛ с «Динамо» и «Локомотивом» главному тренеру СКА Ротенбергу сообщили, что в случае поражений он будет отправлен в отставку. Питерская команда проиграла обе встречи — «Динамо» (4:5) и «Локомотиву» (3:4 ОТ).

Позднее Филатов добавил, что Ротенберг остается на посту главного тренера СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев назвал информацию о возможной отставке Ротенберга фейком.