Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:46

Никита Филатов: «Ротенбергу сообщили, что в случае поражений от «Динамо» и «Локомотива» его ждет отставка»

Telegram Дзен

Бывший хоккеист Никита Филатов в своем Telegram-канале поделился инсайдом о будущем главного тренера СКА Романа Ротенберга.

По информации Филатова, перед матчами FONBET чемпионата КХЛ с «Динамо» и «Локомотивом» главному тренеру СКА Ротенбергу сообщили, что в случае поражений он будет отправлен в отставку. Питерская команда проиграла обе встречи — «Динамо» (4:5) и «Локомотиву» (3:4 ОТ).

Позднее Филатов добавил, что Ротенберг остается на посту главного тренера СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев назвал информацию о возможной отставке Ротенберга фейком.

7
Никита Филатов
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки Роспотребнадзора
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого
Сегодня
Вчера
Неделя