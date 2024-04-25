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Сегодня, 01:57

Гребенкин — о возможном отъезде в «Торонто»: «Я принял решение, но пока сказать не могу»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин в интервью «СЭ» прокомментировал возможный отъезд в НХЛ.

— Как для вас сложился первый год в «Магнитке»? Кубок перечеркивает все, что было до этого?

— Наверное, да, перечеркивает. Было непросто. Все рассказывать не буду, не хочу. Кубок — это кубок. Главное, что его подняли. Это было основой задачей. Для меня с самого начала сезона это было основной задачей, чтобы перейти в топ-клуб, мой родной клуб. И сразу завоевать кубок.

— Кубок может повлиять на ваше будущее в плане отъезда за океан?

— Нет.

— Уже приняли это решение?

— Принял. Я принял какое-то решение, но пока его сказать не могу. Кубок не влияет на то, уеду или нет.

— Решение было до плей-офф?

— Да.

— Какой будет логотип на майке: лиса или кленовый лист?

— Скоро все узнаете.

— Решение было взвешенное? Вы приводили аргументы для себя?

— Я взрослый парень уже и довольно самостоятельный и принимаю чаще всего взвешенные решения. Думаю, это правильное решение.

— Let's go, Maple Leaves (вперед, «Кленовые листья». — Прим.автора)?

— Посмотрим, увидите.

На драфте НХЛ 2022 года «Торонто» выбрал российского нападающего под общим 135-м номером.

Хоккеисты &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; обладатели Кубка Гагарина-2023/24. «Магнитка» — самый нетипичный чемпион КХЛ. Разин построил золотую команду за один год
Никита Гребенкин
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