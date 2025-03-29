29 марта, 23:12
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев поделился впечатлениями после победы над СКА (2:1 OT, 2-0) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.
— Много было моментов в первом периоде. Почему не получилось забить больше?
— Вратарь играл хорошо, команда играла плотно, поэтому не получалось.
— Все матчи серии будут низовые и плотные?
— Посмотрим, как будет, но мы не отходим от своего плана.
— Не первый раз решаешь судьбу матча со СКА. Особенный настрой?
— Обычный рядовой настрой на игры плей-офф.