Гусев — о победе над СКА: «Мы не отходим от своего плана»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев поделился впечатлениями после победы над СКА (2:1 OT, 2-0) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Много было моментов в первом периоде. Почему не получилось забить больше?

— Вратарь играл хорошо, команда играла плотно, поэтому не получалось.

— Все матчи серии будут низовые и плотные?

— Посмотрим, как будет, но мы не отходим от своего плана.

— Не первый раз решаешь судьбу матча со СКА. Особенный настрой?

— Обычный рядовой настрой на игры плей-офф.