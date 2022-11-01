Гусев: «Варианты в НХЛ были, есть и будут. Но я выбрал СКА»

Нападающий Никита Гусев прокомментировал свое возвращение в СКА.

— Рад оказаться снова в Питере и играть при полных трибунах в Ледовом, — заявил Гусев. — Мы будем шаг за шагом идти вперед и смотреть, как будет развиваться ситуация.

— Чем была вызвана такая пауза?

— Принял решение, что нужно подождать и посмотреть, какие есть варианты. Плюс нужно было подготовиться еще лучше, чем раньше, и выйти сразу, с первых матчей помогать команде. В принципе готовился так же, как и раньше, — у меня есть определенная программа. Варианты в НХЛ были, есть и будут. Но я выбрал СКА.

— В летней подготовке делали упор на скоростные качества, которые раньше у вас проседали?

— Я вроде пока еще не такой старый. Конечно, знаю свои сильные и слабые стороны. Не просто так я долго работал. Надеюсь, это будет видно. Долго — не долго, так получилось. Я здесь, и, думаю, все будут готовы.

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о подписании контракта с Гусевым на 2 года.

В межсезонье 30-летний россиянин рассматривал варианты с продолжением карьеры в НХЛ, однако принял решение вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне он набрал 35 (10+25) очков в 31 матче за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и 16 (7+9) очков в 16 играх плей-офф.