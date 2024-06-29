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Сегодня, 07:58

Коростелев — об удлинении сезона КХЛ: «Не будет такого бешеного расписания, как в прошлом году»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Северстали» Никита Коростелев прокомментировал изменение предельного срока проведения чемпионата КХЛ.

«Я уже очень соскучился по хоккею. В прошлом сезоне рано вылетели. Хочется побыстрее влиться в игровой ритм. Сезон будет чуть длиннее, но это не какая-то колоссальная разница. Наоборот, не будет такого бешеного расписания, как было отрезками в прошлом году. Ждите от «Северстали» такой же яркий, быстрый, атакующий хоккей. Вся страна видела молодую и озорную «Северсталь». У нас остался такой же состав, тренерский штаб, ничего не поменяется. Только хотим улучшить результат. В плей-офф — 100 процентов», — цитирует Legalbet Коростелева.

В сезоне-2023/24 «Северсталь» заняла 5-е место в Западной конференции и проиграла «Спартаку» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина.

С сезона-2024/2025 ФОНБЕТ чемпионат КХЛ и OLIMPBET чемпионат МХЛ должны завершиться не позднее 31 мая. В минувшем сезоне предельный срок был 29 апреля.

Источник: https://legalbet.ru/news/korostelyov-ob-udlinenii-sezona-khl-ne-budet-takogo/
Хоккей
КХЛ
Никита Коростелев
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