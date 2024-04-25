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Сегодня, 15:45

Курбанов — о том, что ему удалось сдержать Рэтан-Мэйса: «Это заслуга всей команды»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трехкратный чемпион Евролиги форвард ЦСКА Никита Курбанов в интервью «СЭ» прокомментировал ход четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ с «Енисеем» (2-0).

— В обоих матчах вам удавалось сдержать Рэтан-Мэйса. Довольны своей персональной игрой против американца?

— Еще после первой игры я сказал, что это заслуга всей команды. Понятно, что я играю с ним персонально, но против таких игроков тяжело защищаться один на один. Постоянно нужна подстраховка от наших «маленьких», наших «больших». Поэтому эти лавры я хочу распределить на всю команду.

— Мело Тримбл, которого признали лучшим запасным игроком регулярки Лиги ВТБ-2023/24, похоже, получил травму. Серьезная потеря?

— Не знаю, это вопрос медицинскому штабу. Может быть, не так все и сложно, как кажется на первый взгляд. Да, он не доиграл матч, но будем надеяться, что у Мело все обойдется и он поможет нам в ближайших матчах.

— Во втором матче серии Каспер Уэйр сыграл впервые за 2,5 месяца, набрав 12 очков (3/8 — трехочковые) и 6 передач. Сильно помог?

— Конечно. Мы знаем, что Каспер боец. После большой паузы, возможно, он пока не может комфортно чувствовать себя на площадке. Дело не в неуверенности, а в забытом чувстве игры. Тем не менее в нужный момент Уэйр выстрелил, как в своих лучших играх за ЦСКА. Забросил классные трехочковые, многое решил в концовке. Физически он хорошо готов, но нужно время, чтобы вновь почувствовать игровой ритм. Всячески помогаем ему в этом.

Никита Курбанов. «Шоковая терапия? Думаю, болельщики видят изменения в игре ЦСКА». Курбанов — о плей-офф

БК Енисей
БК ЦСКА
Никита Курбанов
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