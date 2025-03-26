Никита Квартальнов: «Возвращение Кузнецова поможет СКА»

Агент Никита Квартальнов в разговоре с «СЭ» оценил возвращение Евгения Кузнецова в состав СКА.

«Конечно, это поможет СКА. В любом случае, это опытнейший хоккеист, это звезда нашего хоккея. Такой авторитет в команде, в раздевалке всегда идет только на пользу. Ну а про его исполнительское мастерство, я думаю, можно ничего не говорить, потому что все и так знают, что это за игрок», — сказал Квартальнов.

СКА в первом раунде плей-офф КХЛ встретится с московским «Динамо». Первые матчи серии пройдут 27 и 29 марта в Москве. 31 марта и 2 апреля команды сыграют в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Кузнецов провел 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.