Сегодня, 21:03
Агент 26-летнего защитника ЦСКА Марселя Ибрагимова Никита Квартальнов высказался о подписании контракта игроком с московским клубом, а также рассказал причины, побудившие игрока согласиться на предложение армейцев.
«У нас было несколько параллельных предложений из Европы. По итогу пришли с ЦСКА к общему выводу, что надо подписать просмотровый контракт. Это было обоюдное решение. После игрок прошёл просмотр, получил предложение от клуба — односторонний контракт на три года. Мы поняли, что это хорошее предложение, пообщались с Марселем и приняли его. ЦСКА — топ-клуб России, от таких предложений не отказываются. Мы очень рады, что подписали длительный контракт. Есть большой стимул доказывать и оправдывать его», — приводит слова Квартальнова Metaratings.ru.
Ибрагимов провел шесть сезонов в ВХЛ за «Звезду». На его счету 257 матчей и 66 (5+61) очков при показателе полезности «+9». В 2020 году он вместе с командой выиграл Кубок Шелкового пути и золотые медали ВХЛ. Также Ибрагимов провел 43 матча в КХЛ за главную команду ЦСКА.
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