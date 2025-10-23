Лямкин: «Ак Барс» за счет командной игры начал побеждать»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Вы стали автором передачи на победную шайбу Владимира Алистрова. Можете вспомнить момент?

— Володя хорошо попал, но если бы он не забил, то я бы ему высказал, то что он мне обратно не вернул, затянул (смеется). А так красавец, победный гол.

— Достаточно вязкая игра получилась, соперник активно встречал в средней зоне, за счет чего старались проходить ее?

— Старались за счет своей тактики, где-то индивидуальное мастерство проявляли. Тяжелая, реально вязкая игра была, хорошо, что выиграли.

— В последних восьми матчах у вас 6 очков при показателе полезности в +5. За счет чего начали нащупывать свою игру?

— За счет командной игры, начали побеждать, баллы идут в копилку.

— В этом году Боб Хартли пришел в Локомотив, если помните «Локомотив» Игоря Никитина, то какие отличия есть между этими командами?

— Я бы не сказал, что какие-то отличия, может, внутрянка поменялась, тренировочный процесс поменялся, игроки те же, хоккей тот же самый.

— Вчера концерт Егора Крида был на ТНА, кто-нибудь из команды ходил?

— Я не ходил, и желания не было.

Раниль Хакимов