Охотюк: «Солидная игра в обороне — норма для этого ЦСКА»

Защитник ЦСКА Никита Охотюк прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Такая же быстрая и равная игра, как и две предыдущие с «Торпедо». Игру специально не успокаивали, играли в свой хоккей. Солидная игра в обороне — норма для этого ЦСКА. Радует, что мало пропускаем. В этом одинаковая заслуга и защитников и вратаря, который выручает нас, когда мы ошибаемся. Большое количество силовых приемов, это тоже часть нашего стиля. Всегда стараемся идти в силовую борьбу, не только в матче с «Торпедо», — цитирует пресс-служба лиги Охотюка.

ЦСКА с 43 очками в 32 матчах занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками в 33 играх — на 8-й строчке.