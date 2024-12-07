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Сегодня, 06:49

Охотюк: «Солидная игра в обороне — норма для этого ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Никита Охотюк прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Такая же быстрая и равная игра, как и две предыдущие с «Торпедо». Игру специально не успокаивали, играли в свой хоккей. Солидная игра в обороне — норма для этого ЦСКА. Радует, что мало пропускаем. В этом одинаковая заслуга и защитников и вратаря, который выручает нас, когда мы ошибаемся. Большое количество силовых приемов, это тоже часть нашего стиля. Всегда стараемся идти в силовую борьбу, не только в матче с «Торпедо», — цитирует пресс-служба лиги Охотюка.

ЦСКА с 43 очками в 32 матчах занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками в 33 играх — на 8-й строчке.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Никита Охотюк
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
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