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Сегодня, 17:40

Щитов — о назначении Гру в «Трактор»: «Международный опыт надо перенимать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился ожиданиями от игры «Трактора» в следующем сезоне КХЛ.

«От «Трактора» я ожидаю атакующего хоккея, североамериканского стиля, чего-то нового. Надеюсь, что команда будет идти в лидерах конференции с самого начала и стабильно пройдет весь сезон. Хотелось бы, чтобы новый главный тренер развивал и молодых челябинских игроков и всю систему клуба. Это должно пойти на пользу хоккею, все-таки международный опыт надо перенимать», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

«Трактор» 6 мая объявил о назначении Бенуа Гру новым главным тренером команды. Он сменил на посту Алексея Заварухина.

Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Бенуа Гру
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