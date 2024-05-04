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Сегодня, 06:23

Никита Щитов: «Кравец может вывести «Куньлунь» на новый уровень»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов прокомментировал назначение Михаила Кравца на пост главного тренера «Куньлунь Ред Стар».

«Кравец — амбициозный тренер. Все зависит от тренерской мысли. Думаю, он создаст конкурентоспособный коллектив, который сможет попасть в плей-офф. Сейчас туда попасть могут любые команды, все-таки уровень подравнялся.

Если ему никто не будет мешать, и «Куньлунь» подпишет хороших легионеров, то конкуренцию за восьмую строчку составят. Кравец может вывести «драконов» на новый уровень. Он человек амбициозный, поэтому он точно такие задачи будет ставить перед собой», — цитирует Legalbet Щитова.

60-летний Кравец подписал контракт с китайской командой по схеме «1+1».

 
Михаил Кравец. «Куньлунь» объявил о назначении Кравца новым главным тренером команды

 

Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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