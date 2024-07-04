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Сегодня, 03:37

Щитов: «У Немировски Жафяров проявит себя с лучшей стороны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что форвард Дамир Жафяров сможет перезагрузить карьеру в «Барысе».

«Жафяров здорово играл, но в «Ак Барсе» у него не сложилось. Потом он перешел в Омск. Что-то пошло не так. Но я думаю, что у Дамира будет хорошая возможность перезагрузить карьеру. Это техничный и одаренный игрок. Полагаю, у Немировски Жафяров проявит себя с лучшей стороны и будет играть дальше в хороших командах. Ничего страшного для него не произошло», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

В прошлом сезоне Жафяров играл за «Ак Барс» и «Авангард», набрав в 53 матчах 21 (5+16) очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-u-nemirovski-zhafyarov-proyavit-sebya-s-horoshej-storony/
Дамир Жафяров
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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