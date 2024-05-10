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Сегодня, 03:01

Щитов: «Считаю, что для «Трактора» Светлаков будет хорошим приобретением»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов прокомментировал подписание «Трактором» форварда Андрея Светлакова.

«Хороший и опытный форвард переходит в хорошую команду, где тренер — канадец. Кроме того, там хороший коллектив. Я думаю, что «Трактор» в следующем сезоне будет бороться за высокие места, и Светлаков поможет челябинцам в этом. Считаю, что для них Андрей будет хорошим приобретением», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

Светлаков является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), серебряным призером чемпионата МХЛ (2014). Всю профессиональную карьеру он провел в системе ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-traktor-budet-borot-sya-za-vy-sokie-mesta-svetlakov-v-e-tom-pomozhet/
Андрей Светлаков
Никита Щитов
КХЛ
ХК Трактор
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