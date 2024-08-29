Щитов: «Разин был признан лучшим тренером прошлого сезона и хочется, чтобы он не терял свое лицо»

Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал высказывания главного тренера «Металлурга» Андрея Разина после матча с «Нефтехимиком» на Мемориале Ромазана. Он назвал защитника нижнекамской команды Романа Абросимова за фол на Данииле Вовченко «анти-хоккеистом».

«Я удивлен тому, что Разин так резко высказался в адрес Олега Леонтьева, еще и своего бывшего партнера по команде. Как взрослый человек он должен контролировать себя, но никто не знает, какой в этот момент у него эмоциональный срыв произошел. А называть Абросимова «анти-хоккеистом»... Я не помню, чтобы этот игрок был известен какими-то грязными силовыми приемами и «убивал» кого-то исподтишка.

Андрей Разин был признан лучшим тренером прошлого сезона и хочется, чтобы он не терял свое лицо. Возможно, на него давит какой-то груз ответственности. У него несколько игроков травмировалось, и он переживает. Даже такой опытный тренер не совладал с собой, позволил себе такую несдержанность. Возможно, ему станет стыдно за свои слова, и он потом публично извинится», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.