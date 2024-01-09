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Сегодня, 16:46

Никита Щитов: «Атанасова не хватает «Торпедо», он делал результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник Никита Щитов поделился ожиданиями от предстоящего матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ между «Торпедо» и ЦСКА.

«Мне кажется, ЦСКА сегодня выиграет у Нижнего Новгорода. Армейцы будут фаворитами. У «Торпедо» есть травмированные хоккеисты, играющие большую роль в команде. Атанасова прилично не хватает. Это один из лидеров команды, который делал результат. У торпедовцев нет такой глубины состава, как у топ-клубов, это здорово сказывается на команде. Коваленко тот же многое определял в игре команды, без него «Торпедо» приходится тяжело. С ЦСКА им сложно будет играть, москвичи окажутся сильнее», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Матч между ЦСКА и «Торпедо» пройдет сегодня, 9 января. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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