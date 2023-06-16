Никита Щитов: «Секрет Билялетдинова заключается в дисциплине»

Бывший защитник КХЛ Никита Щитов рассказал, в чем заключается секрет главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

Новое соглашение 68-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2023/24.

«В чем секрет Билялетдинова? Наверное, в дисциплине. Посмотрите, как он прекрасно выглядит, как он за собой следит. Кроме того, большую роль играют его образованность, любовь к нашему виду спорта, преданность хоккею и саморазвитие. На него приятно смотреть, он достаточно открытый человек в общении с людьми. Наверное, именно в этих качествах и заключается секрет успеха Зинэтулы Билялетдинова», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Зинэтула Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3-4.