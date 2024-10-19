Щитов: «Когда Никишин наберет форму, будет лучше Д'Анджело»

Бывший игрок КХЛ Никита Щитов рассказал, в чем капитан СКА Александр Никишин уступает защитнику армейцев Энтони Д'Анджело.

«Если Никишин и уступает Д'Анджело в чем-то, то только в опыте. У Энтони опыт в Национальной хоккейной лиге за плечами. Александр еще молод, но уже лучший защитник в КХЛ. Уверен, он будет и одним из лучших в НХЛ, когда туда уедет. Поэтому они и играют в паре.

Никишин у него учится. Видно, как Д'Анджело уверенно контролирует шайбу даже в тяжёлых ситуациях. Но Никишин в этом плане ничем не уступает. Он габаритнее, мощнее, поэтому, когда он наберет форму, будет еще лучше него», – цитирует Legalbet Щитова.