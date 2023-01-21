Щитов: «Сочи» необходим тренер как Игорь Ларионов, которые имеет авторитет и хоккейную философию»

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов высказал мнение об уходе с поста главного тренера «леопардов» Сергея Светлова.

«Я изначально скептически отнесся к назначению Светлова главным тренером. Понимал, что с такой командой любому тренеру будет тяжело что-то сделать. Когда у тебя постоянно забирают игроков в Питер или наоборот присылают игроков из Питера, то работать в такой атмосфере сложно. Но Светлов не смог дать команде чего-особенного. Логично, что после такого антирекорда России по проигрышной серии Светлова уволили.

Можно провести параллель с нижегородским «Торпедо», где команду возглавляет Игорь Ларионов. «Торпедо» и «Сочи» по уровню мастерства примерно одинаковые, но философия и видение игры Ларионова позволяют «Торпедо» занимать верхние строчки таблицы. Поэтому от тренера многое зависит, особенно когда мастерства команде не хватает.

Какой тренер нужен в Сочи? ХК «Сочи» необходим тренер как Игорь Ларионов, которые имеет авторитет и хоккейную философию. Сейчас в КХЛ почти все специалисты заняты, поэтому будет сложно подобрать главного тренера. Сложный вопрос. Может, лучше у Романа Ротенберга спросить? Может, он даст ответ», — сказала Щитов Sport24.

Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи» назначен Дмитрий Кокорев.

При Светлове «Сочи» установил антирекорд в истории КХЛ, потерпев 21 поражение подряд.