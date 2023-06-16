Никита Щитов: «Я не сомневался в том, что Билялетдинов останется в «Ак Барсе»

Бывший защитник КХЛ Никита Щитов высказался о подписании нового контракта между «Ак Барсом» и его главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Новое соглашение будет действовать по схеме 1+1.

«На самом деле, я не сомневался в том, что Билялетдинов останется. «Ак Барс» в следующем сезоне будет одним из главных фаворитов на «Востоке». На их стороне колоссальный опыт главного тренера, а также хороший и сбалансированный состав, который претерпел лишь минимальные изменения. «Ак Барс» точечно усилился качественными игроками. Похвала менеджменту клуба и руководству республики за то, что у них есть такая команда, и что Зинэтула Билялетдинов будет еще радовать наших болельщиков», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3-4.