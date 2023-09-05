Форвард «Трактора» Сошников: «Обидно, что вели у «Ак Барса» со счетом 3:1, но допустили ошибки»

Сегодня, 10:11
Нападающий «Трактора» Никита Сошников подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:5).
«Двигаемся дальше, обидно, что вели 3:1, но не сыграли по счету и допустили ошибки. Они нас перебегали, перетоптали, затолкали голы с пятака. Должна быть психология победителя, когда ты ведешь 3:1, то неважно, кто против тебя играет: Радулов, Яшкин или Шипачев. Если хочешь чего-то добиться, надо такие матчи забирать, нельзя давать сопернику вернуться», — приводит слова Сошникова Metaratings.ru.
На старте нового сезона в «Трактор» обыграл на выезде «Ладу» (2:1), а после потерпел поражение в матче с «Ак Барсом».
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