Тертышный: «Раньше в «Тракторе» было больше творчества и импровизации, теперь у нас есть система»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный оценил состояние своей команды перед началом сезона-2024/25.

«Сейчас нет железных игроков основы. В сезоне ты каждый день ты воюешь с самим собой, воюешь с ребятами за место в составе. Надо каждый день работать над собой. Если мы будем работать каждый день, то будем навязывать друг другу конкуренцию и становиться лучше», — цитирует игрока Metaratings.ru.

В первом матче нового сезона «Трактор» сыграет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге. Встреча состоится 4 сентября.