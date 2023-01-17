Никита Тертышный рассказал об отношении к критике его игры в составе «Трактора»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал, что думает о своей игре в текущем сезоне КХЛ. Чемпионат хоккеист начал с безголевой серии из 35 игр.

— С чем тогда связан прогресс в вашей игре в последних матчах?

— Отмел все то, что пишут в медиа. Конечно, читал, смотрел, и это давило. В команде от меня тоже ждут большего. И мне хочется не то, чтобы набирать очки, а помогать «Трактору», показывать игру лучшего качества. После Нового года поменял свой менталитет — и пошло на пользу, — цитирует Тертышного «РБ Спорт».