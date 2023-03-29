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КХЛ

29 марта, 22:36

Никитин — о будущем «Локомотива»: «Нужно почиститься»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА, которая завершилась со счетом 4-3 в пользу армейцев.

— Сильно ли нужно перестроить нынешний «Локомотив» в будущем?

— Знаете, по сегодняшнему счету не должны быть иллюзий того, что все нужно оставить, как есть. Нужно почиститься. Не в плане поиска виновных, а разобраться с тем, что мы хотим видеть в дальнейшем, и кто те люди, которые могут это сделать.

В седьмом матче серии ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 5:0.

29&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 5:0. Против лома нет приема. ЦСКА провел идеальный седьмой матч серии, уничтожив «Локомотив»
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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