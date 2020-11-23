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23 ноября 2020, 23:26

Никитин — о разгромном поражении от «Сибири»: «При равной игре уступили 1:5»

Владимир Лавский
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Сибири» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Счет не очень приятный. В Минске повезло. При равной игре победили 5:1, сегодня при равной игре уступили 1:5. Концентрации у парней не хватило, соперник был заряжен. Ребята молодчики, боролись до конца, вытаскивали из себя все. Это поражение послужит нам уроком. Проигрывает вся команда, а не одно конкретное звено. В моменте с первой заброшенной шайбой наша служба, которая отвечает за видеопросмотр, подсказала. Ошиблась, как и все иногда ошибаются», — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

ЦСКА продолжает лидировать на «Западе» с 47 очками, «Сибирь» занимает седьмое место на «Востоке» (27 баллов).

Источник: https://www.khl.ru/news/2020/11/23/476226.html
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин

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