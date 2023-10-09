Никитин объяснил малое количество шайб в игре с «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу нал «Торпедо» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В концовке нам больше повезло, ребята заслужили это. Вратари действовали здорово, большая заслуга их в том, что счет был таким. График выхолащивает, обороняться проще на усталости, поэтому так долго ждали голов. У Андрея Сергеева травма, надеемся, что через неделю ему будет проще», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Локомотив» набрал 25 очков и вышел на первое место Западной конференции, обойдя «Торпедо». Нижегородцы с 23 очками опустились на вторую строчку.

В следующем матче ярославцы на выезде сыграют со СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали». Обе игры пройдут 11 октября.