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КХЛ

Сегодня, 01:57

Никитин объяснил, за счет чего «Локомотив» обыграл «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Плохо начали. Не то чтобы плохо, просто динамовцы быстрее были. Поэтому в первом все по делу. Во втором включились. И с головой сыграли, и ноги включили. В третьем получили меньшинство, интригу создали, но в концовке было дело техники, нужно было просто не сделать глупость.

Не бросали в концовке в большинстве в формате 5х3? Не надо было рисковать. Ребята подустали, да и какая разница, 5:2 или 4:2? Полунин мог сделать хет-трик? Поверьте, мы не думаем о таком на лавке. Главное — командная победа. Мы хотим это ребятам привить и сами за это держимся», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» проиграло третий матч подряд и опустилось на третье место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/20/504156.html#game881481
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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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