Никитин: «Необходимо дать возможность Радулову быть самим собой»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от прихода звездного ветерана Александра Радулова.

— Ваша команда часто была застегнута на все пуговицы, и ей немного не хватало раскрепощенности. Радулов в этом плане поможет?

— Когда вы его спросите, чего он хочет, то каким будет ответ?

— Побеждать.

— Правильно, выиграть Кубок Гагарина. Одно другому не мешает. Но для завоевания титула нужен баланс. Как сыграл «Металлург», когда было надо?

— Закрылся.

— Но не потому, что так решил, — просто команда умела действовать и в такой манере. «Металлург» это делал по ходу сезона, когда было нужно.

— Вы это умеете лучше всех, но теперь надо слегка раскрыться.

— Да, это мы прекрасно осознаем.

— Энергетика Радулова может быть как созидательной, так и разрушающей силой. Понимаете, как его можно направлять?

— У меня есть практический опыт работы с Саней в ЦСКА. Разные ситуации с ним у нас случались. Но мне самому интересно с такими людьми работать. Лучше сгореть, чем тлеть все время. Мы уверены, что справимся с этой ситуацией. Радулов всегда был и остается спортсменом. Моя личная задача не заключается в том, чтобы его держать в узде. Этого с ним делать не надо. Необходимо дать возможность Сане быть самим собой. Главное, чтобы он помогал команде, а она — ему.

Соглашение «Локомотива» с 37-летним нападающим рассчитано на один сезон. Зарплата игрока составит 70 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне форвард сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.