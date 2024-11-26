Сегодня, 22:52
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Насколько ожидаемо было увидеть Миску в воротах соперника после длительной серии Моторыгина. Готовились ли вы к нему?
— Мы готовились к команде «Динамо». Конкретно под вратаря в регулярке бессмысленно готовиться.
«Динамо» (41 очко) одержало шестую победу подряд и после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (52) потерпел второе поражение кряду и остается лидером «Запада» после 32 игр.
(Федор Носов)