Никитин — об анализе голкиперов «Динамо»: «В регулярке бессмысленно готовиться под определенного вратаря»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Насколько ожидаемо было увидеть Миску в воротах соперника после длительной серии Моторыгина. Готовились ли вы к нему?

— Мы готовились к команде «Динамо». Конкретно под вратаря в регулярке бессмысленно готовиться.

«Динамо» (41 очко) одержало шестую победу подряд и после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (52) потерпел второе поражение кряду и остается лидером «Запада» после 32 игр.

(Федор Носов)