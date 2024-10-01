Сегодня, 21:16
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Автомобилистом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (1:0 ОТ).
«Всегда в Екатеринбурге «Локомотиву» некомфортно. Сама игра неоднозначная, очень много глупостей делали: кто-то в меньшинстве пластался, а кто-то замерзал сидел. Концовку не доигрывали, а хотели выиграть, это в плюс. «Автомобилист» — организованная команда, не так было просто моменты создавать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.
Также тренер, говоря о частых удалениях игроков команды по ходу матча, предложил всем клубам КХЛ необычный способ наказания хоккеистов за плохую дисциплину на льду.
«Мне понравилось, что в Челябинске на скамейке штрафников написано: «удалился — накорми бездомных собак». Надо во всех командах такое делать: благое дело», — добавил он.
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. Ярославский клуб набрал 19 очков за 11 сыгранных матчей. 3 октября команда Никитина на выезде встретится с «Авангардом».