Никитин предложил всем клубам КХЛ наказывать штрафников по принципу «удалился — накорми бездомных собак»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Автомобилистом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (1:0 ОТ).

«Всегда в Екатеринбурге «Локомотиву» некомфортно. Сама игра неоднозначная, очень много глупостей делали: кто-то в меньшинстве пластался, а кто-то замерзал сидел. Концовку не доигрывали, а хотели выиграть, это в плюс. «Автомобилист» — организованная команда, не так было просто моменты создавать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

Также тренер, говоря о частых удалениях игроков команды по ходу матча, предложил всем клубам КХЛ необычный способ наказания хоккеистов за плохую дисциплину на льду.

«Мне понравилось, что в Челябинске на скамейке штрафников написано: «удалился — накорми бездомных собак». Надо во всех командах такое делать: благое дело», — добавил он.

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. Ярославский клуб набрал 19 очков за 11 сыгранных матчей. 3 октября команда Никитина на выезде встретится с «Авангардом».