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Сегодня, 14:06

Никитин — приоритетный кандидат для руководства «Ак Барса» как главный тренер на следующий сезон

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в «Ак Барсе» рассматривают кандидатуру Игоря Никитина как приоритетную в качестве нового главного тренера, начиная со следующего сезона.

При этом переговоров с тренером никаких не было. Контракт Никитина с «Локомотивом» рассчитан до конца этого сезона.

49-летний специалист возглавил ярославский клуб в 2021 году. Тренерскую карьеру начал в 2008 году в «Авангарде», также работал в таких клубах, как «Сибирь» и ЦСКА.

Главным тренером «Ак Барса» нынешний сезон начинал Олег Знарок, с которым клуб расстался 2 декабря.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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