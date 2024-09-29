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Сегодня, 07:26

Никитин — о победе над «Сочи»: «У «Локомотива» есть возможности менять игроков, мы этим пользуемся»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:1).

«Меня не удивляют эмоции Радулова. Это хороший пример для подрастающего поколения. Его игра захватывает полностью. Проще научиться контролировать эмоции, чем научиться побеждать. Новые тройки? Я бы не стал акцентировать внимание на новых сочетаниях. Не могу сказать, что что-то вау. Но есть у нас возможности менять игроков, мы этим пользуемся. Ребятам свежие эмоции дают новые силы.

Кирьянов? Есть спортивная мудрость: стабильность — признак мастерства. Никите нужно набрать стабильности. Она приходит через практический опыт, он приходит через игры. Наверное, было бы глупо ждать от него стабильной игры каждый матч. Главное — у него есть желание. Когда у человека есть желание, ему хочется помогать", — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» набрал 17 очков и лидирует в таблице Западной конференции. «Сочи» с 4 очками — на последней, 11-й, строчке на «Западе».

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
Игорь Никитин

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