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Сегодня, 06:43

Никитин — о победе над «Ладой»: «Локомотиву» нужно расти, взрослеть»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (2:1).

«Игра складывалась по первому периоду гладко, это нас успокоило. Мы 20 бросков против «Куньлуня» неправильно оценили. Там шесть забили, тут, видимо, 15 должны были забить. Нам нужно расти, взрослеть. Жизнь — такая штука, за все нужно платить. Мы не оценили те шесть шайб «Куньлуню», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» одержал пять побед в шести матчах сезона. Команда Игоря Никитина набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 5 баллами после шести игр располагается на 8-й позиции на «Востоке».

В следующем матче клуб из Ярославля встретится с «Салаватом Юлаевым». Команда из Тольятти сыграет с «Автомобилистом».

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин

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