Никитин — о 6:0 с «Северсталью»: «В плане самоотдачи претензий к игрокам нет»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (6:0).

«Игра не всегда получалась, конечно. Где-то перестраховывались, где-то недорабатывали. Приходилось тратить больше сил. В целом, ребята молодцы. В плане самоотдачи претензий к ним нет», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

После этой встречи «Локомотив» вышел на второе место в таблице Западной конференции (18 очков за 12 матчей). Череповецкая команда идет на 9-й позиции (11 очков за 11 игр).