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Сегодня, 00:28

Никитин: «Не могу сказать, останется Киселевич в «Локомотиве» или нет. Мое мнение — он нам поможет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:1).

«Создавали моменты, забили хорошие — это плюс. Я бы не сказал, что игра новогодняя была. Если только для вас. Мы не настраивали ребят, профессиональных спортсменов не нужно настраивать на свое любимое дело. Исаев был в воротах, потому что Мельничук болел. Он провел всего лишь одну тренировку.

Киселевич? Для меня тут все понятно, нужно набирать форму. Нужно кататься, чтобы играть против топовых соперников. У него есть опыт. Я не могу сказать, останется он или нет в команде, поскольку не только я это решаю. Мое мнение — он нам поможет», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» набрал 62 очка и лидирует в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 8-е поражение подряд — 25 очков и 11-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
Игорь Никитин
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