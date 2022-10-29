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Сегодня, 01:20

Никитин — о победе над «Торпедо»: «Непростая игра, непростой соперник»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Правильно сказал Игорь Ларионов, что игра в напряжении держала обе команды, а также болельщиков. Непростая игра, непростой соперник. Благодарны ребятам, что сумели выполнить установку, но где-то в атаке у нас сегодня не получилось. Забили важные голы. Здорово, что Артур Каюмов оформил дубль. Физическое состояние игроков? Это проблема всех команд, поскольку график у всех одинаковый. Здесь характер, мастерство и бытовая дисциплина выходят на первый план. Я сейчас ребятам после матча сказал, что праздновать не надо. Нужно готовиться к следующему матчу», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (31 очков), а «Торпедо» опустилось на 5-ю строчку (29 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/28/504539.html
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Никитин
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