Никитин — о матче с ЦСКА: «Локомотив» хорошо играл и заслуженно победил»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:1).

«Мы хорошо играли и заслуженно победили. В прошлых матчах ЦСКА лучше играл и побеждал. Все по заслугам. Пропущенные смены Ульева — это процесс воспитания, доверия. В третьем периоде он не выходил, поскольку ход матча диктовал такие условия. Радует, что мы справились в три пары защитников. Здесь вопрос не в ошибке Ульева, а в том, как он анализирует. Надеюсь, он сможет переварить эти ситуации. В большом хоккее за это наказывают. Но учатся в основном именно на своих ошибках», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции с 68 очками после 43 матчей. ЦСКА (57 баллов в 41 игре) идет вторым.