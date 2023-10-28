Никитин: «Опыт — он только практический, теоретический не считается»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Проблемы «Северсталь» нам создала, и мы сами себе создали эти проблемы. Затем героически их преодолевали. Пока идём таким путем. Сами расслабились в третьем или соперник добавил? Палка о двух концах. Понятно, что сопернику нечего было терять. И мы в заблуждение сами себя ввели в конце второго периода. Но ничего нового не произошло. Задача — правильно на это реагировать. Перевод Андронова к Иванову? Последние пять минут играли так, в три звена. Опытные ребята были на площадке. Стрессовая ситуация подразумевает наличие опыта. А опыт — он только практический, теоретический не считается. Мы расслабились? Это человеческая психология, здесь вопрос реакции. Все мы имеем право делать ошибки, весь вопрос как мы на них реагируем. Данька (Бут) после игры поблагодарил ребят, что помогли в этой ситуации. Мы хотим видеть не только отрицательное, но и хорошее. Положительные эмоции добавляют серотонин, что позволяет восстанавливаться», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Локомотив» набрал 29 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 20 очками — на 9-м месте.