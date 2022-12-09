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КХЛ

Сегодня, 02:56

Никитин объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Куньлуню»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Куньлуня» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мне нужно извиниться перед болельщиками, поскольку у нас ноль голов в матче на домашней площадке. Я считаю, что у нас должна быть ответственность за выполнение прямых обязанностей. «Куньлунь» заманил нас в свою игру, мы — попались. Когда ты хочешь зависеть от соперника, то тебе, возможно, повезёт, а может — и не повезет. Ты должен отталкиваться от себя, от своей психологии. К сожалению, мы сегодня надеялись, что сегодня повезёт. Реализация? Это в ту же корзину. Реализация — работа быстрых волокон, концентрация. Если это отсутствует, то и реализация моментов будет страдать. Что будем делать в паузе? Постараемся отдохнуть и хорошо поработать. Зарядимся эмоциями. Думаю, что эта пауза для многих — долгожданная», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

«Локомотив» набрал 54 очка в 40 матчах и идет на второй строчке в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке, имеся 32 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/08/506694.html#game881696
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