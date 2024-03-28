Никитин: «Мы не можем контролировать кураж «Авангарда», мы должны контролировать себя»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении клуба в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3).

«Мы растерялись после первых игр. Следующий матч покажет, у кого есть мужские качества, кто вырос за этот год и что мы из себя представляем. Все статьи, которые были до этого про нас, смываются.

Пена, которая возникла после первых матчей, немного размыла кто мы есть. Здесь чисто житейская ситуация: как бы ты высоко не поднимался, главное не отрываться от коллектива. Мы не можем контролировать кураж «Авангарда», мы должны контролировать себя», — сказал Никитин.

«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 3-3. Решающий седьмой матч между командами пройдет 30 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.

(Анна Бирюкова)